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Bursaspor transfer yapamadı

BAŞKAN ERKAN KAMAT, TRANSFER TAHTASINI AÇACAK KAYNAĞI BULAMADI.

Spor 06.10.2020, 07:24
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Bursaspor transfer yapamadı

Transfer tahtasını açamayan Bursaspor’un, bu sezon genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceği de kesinleşti. Yeşil beyazlılar camiada şimdi gözler puan silme cezasının gelip, gelmeyeceğine çevrildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer tahtasını açamadı. Yeşil beyazlı camiada son ana kadar merakla beklenen olumlu gelişme yaşanmadı. Yaz transfer süresinin dün gece 00.00’da sona ermesiyle birlikte Bursaspor’un transfer yapmadan yeni sezona devam edeceği kesinleşti.

Yeşil beyazlı camiada şimdi gözler puan silme cezasının gelip gelmeyeceğine çevrildi. Normal şartlarda 1 Ekim’e kadar ertelenen ceza, 15 gün daha ötelenerek 15 Ekim’e sarkıtılmıştı. Eğer Bursaspor bu tarihe kadar 24 milyon TL bulamazsa -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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