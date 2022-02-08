Bursaspor transfer tahtasını açtı

Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor’da beklenen gelişme gerçekleşti. Yeşil-beyazlı kulüp, kapalı olan transfer tahtasını açtığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda tahta kıran bir kareteci paylaşımı yaptı. Yeşil-beyazlıların kısa süre içinde gerçekleştirdiği transferleri de resmen açıklaması bekleniyor.