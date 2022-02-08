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Bursaspor transfer tahtasını açtı
Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.
Spor 08.02.2022, 17:14
Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor’da beklenen gelişme gerçekleşti. Yeşil-beyazlı kulüp, kapalı olan transfer tahtasını açtığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda tahta kıran bir kareteci paylaşımı yaptı. Yeşil-beyazlıların kısa süre içinde gerçekleştirdiği transferleri de resmen açıklaması bekleniyor.