Bursaspor topu rakibe bıraktı, 3 maçta 9 puan aldı

Bursaspor, son üç lig maçında topu rakibe bıraktı, puanları hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlı takım, Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarında topla en az oynamasına rağmen, 9 puan elde etti.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü mağlup eden Bursaspor, yine topu rakibe bırakarak üç puana ulaştı. Fatih Tekke döneminde topa sahip çıkan ama puan alma konusunda sınıfta kalan Bursaspor, Özcan Bizati yönetimiyle birlikte farklı bir kimliğe büründü. Ankaragücü maçında yine fazla topla oynayan ve kaybeden Bizati, sonraki Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarında topu rakibe bıraktı ve kazançlı çıktı. Bursa ekibi, Boluspor maçında yüzde 41, Balıkesirspor müsabakasında yüzde 44, son oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında da yüzde 48’lik oran elde etti.