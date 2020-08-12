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Bursaspor, top başı yaptı
YEŞİL-BEYAZLILAR, YENİ SEZONUN İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Spor 12.08.2020, 22:08
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Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenör Musa Öztürk nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren oyuncular, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman koordinasyon hareketleri ile devam etti. Futbolcular son bölümde düz koşular yaptı. İzinli olan Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları bununan Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, milli takımlarda yer alan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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