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Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları arasında yer alıyor

İSMAİL ÇOKÇALIŞ, BURSASPOR'DA EN ÇOK KART GÖREN FUTBOLCULAR ARASINDA.

Spor 12.11.2020, 11:23
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları arasında yer alıyor

TFF 1.Lig’de oynanan 9 maç sonrasında Bursaspor agresif bir görüntü çiziyor. Yeşil beyazlı takım yaptığı faul sayısı ve gördüğü kartlarla üst sıralarda yer alıyor.

TFF 1. Lig’de 9 hafta geride kalırken, Bursaspor yaptığı fauller ve gördüğü kartlarla dikkat çekiyor. Maç başına 16.8 faul yapan yeşil beyaz takım, bu kulvarda ligde ikinci sırada yer alıyor. Bu fauller sonunda ise Bursasporlu futbolcular 22 sarı, bir de kırmızı kart gördü. Lig ortalamasının çok üstünde rakiplerini hırpalayan yeşil beyazlı futbolcuların üçü kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı ile birlikte Ramazan Keskin ve İsmail Çokçalış, görecekleri kart sonrası bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bursaspor’da tek kırmızı kart gören futbolcu ise Ozan Koç oldu.
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