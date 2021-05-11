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Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in yardımcısı Teknik Sorumlu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Spor 11.05.2021, 14:54
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in yardımcısı Teknik Sorumlu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Mustafa Er’in yardımcısı Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı. Teknik Sorumlu olarak, geride kalan sezonda maçlardan sonra basın toplantılarına katılan isim olan Fazlı Tan, yoluna kendi ekibiyle devam etmek istediğini açıkladı. Fazlı Tan şunları söyledi:“Kendi ekibimle beraber takım çalıştırma isteğimden dolayı,10.05.2021 Pazartesi günü itibari ile Mustafa Er’in ekibinden ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için hayırlısı olsun inşallah”
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