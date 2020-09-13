Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı”
BURSASPOR TEKNİK SORUMLUSU FAZLI TAN, “HAZIRLIK MAÇI YAPMADIĞIMIZ İÇİN OYUNCULAR FİZİKSEL AÇIDAN DÜŞTÜ VE MAĞLUP OLDUK. HERKESE BİR GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORDUK, OLMADI” DEDİ.
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Hazırlık maçı yapmadığımız için oyuncular fiziksel açıdan düştü ve mağlup olduk. Herkese bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, olmadı” dedi.
Bursaspor - Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, ilk yarıyı düşündükleri gibi oynadıklarını belirterek, “İlk yarı rakibiz üçlü savunma oynayacağını tahmin ediyorduk. Uzun toplarla pozisyon aramaya gittiler. Bizde kornerden gol bulduk ve 1-0 öne geçtik. Sonrasında oyuna ortaktık. İkinci yarı gelince erken gol yedik. Golden sonra oyun ortadaydı. Rakip sistem değişikliğine gitti. Direkten dönen topumuz var. O pozisyondan sonra 2. golü yedik. Hazırlık maçı yapmadığımız için fiziksel açıdan oyuncularda düşüş oldu ve 3. golü yedik. Mağlup olduk. Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk” dedi.
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