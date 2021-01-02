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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz”
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, “Bu takımın arkadaşlığı ve birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz” dedi.
Spor 02.01.2021, 16:49
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası soyunma odasında futbolcularına önemli açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, “Bu takımın arkadaşlığı ve birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz” dedi.
TFF 1.Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Bursaspor’da büyük sevinç hakim. Yeşil-beyazlı takımın teknik adamı Mustafa Er, karşılaşma sonrası, soyunma odasında futbolcularına duygu yüklü bir açıklama yaptı. Genç teknik adam şunları söyledi:“Bu maçın özelinde değil. Maçtan önce de söyledim. Bu konuşmayı yapacaktım. Muazzam bir devre geçirdik. Yetenek evet... Çok yetenekli bir takımız. Ama bu grubun çok büyük yüreği var. Bu takımın arkadaşlığı, bu takımın birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık.”
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