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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Bu süreci iyi yönetmeliyiz”

Samsunspor ve Göztepe galibiyetleri bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, gündeme dair açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, “Her zamankinden daha fazla çalışmamız gereken bir sürece girdik. Bu süreci iyi yönetmeliyiz” dedi.

Spor 16.12.2020, 18:33
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Bu süreci iyi yönetmeliyiz”

Samsunspor ve Göztepe galibiyetleri bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, gündeme dair açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, “Her zamankinden daha fazla çalışmamız gereken bir sürece girdik. Bu süreci iyi yönetmeliyiz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan ve 5-4 kazanılan Göztepe maçını değerlendiren genç teknik adam, şunları söyledi:

“Oraya kazanmak için gittiğimizi maçtan önce oyuncularımızla da konuştuk. Tabii ki Göztepe’ye saygı duyuyoruz. Şu anda ligdeki durumları da çok iyi. Lig’de sadece 2 mağlubiyet aldılar ve bu mağlubiyetler de 3-2’lik skorla. Ligin çok az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Böyle bir rakibe karşı deplasmanda oynayıp 5 gol atmak çok anlamlı ve değerli. Bu sebeple oynayan ve oynamayan tüm oyuncularımızı kutluyorum. Takımın geldiği nokta çok önemli. Son haftalarda inanılmaz bir birliktelik var. Mutlular, keyifliler her şeyi beraber yapıyorlar. Gelmek istediğimiz nokta buydu. Son senelerde taraftarlarımızın beklediği bir durumdu. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz. Buradaki en büyük pay oyuncularımızın fedakârlığı."

“İstanbulspor ligin iyi futbol oynayan takımları arasında yer alıyor”

Mustafa Er, gelecek hafta oynanacak olan İstanbulspor maçı ile ilgili görüşlerini şu sözlerle belirtti:

“İstanbulspor ligin iyi takımlarından ve iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. En büyük avantajları senelerdir beraber oynamaları. Bu sene de iyi oyuncuları kattılar takımlarına. Pas oyunu oynayan, topa sahip olmaya çalışan bir ekip. Biz oraya kazanmak için gideceğiz tabii ki. Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Her maçı kazanacağız diye bir algı oluşmamalı. Her zamankinden daha fazla çalışmamız gereken bir sürece girdik. Bu süreci iyi yönetmeliyiz.”

“Galibiyet serisini 5 maça çıkartabiliriz”

Samsunspor maçına da değinen Mustafa Er, şöyle devam etti:

“Net skor aldık fakat çok zorlandığımız dakikalar da oldu. Ancak o günkü istek ve arzumuz çok iyiydi. Bulduğumuz pozisyonların çoğunu gole çevirdiğimiz için de iyi bir skor aldık. Yarından itibaren tamamen her şeyi geçmişte bırakıp İstanbulspor maçına odaklanacağız. İstanbulspor maçını kazandığımız taktirde Eskişehirspor ve Keçiörengücü maçlarıyla seriyi 5 maça çıkarabiliriz. Elimizde böyle bir imkan var. İstanbul’dan iyi bir skor aldığımız taktirde ilk yarının sonunu çok iyi bir yerde bitirebiliriz. Oyuncu grubu da bunu hak ediyor. Ben bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

“Geldiğimiz nokta çok değerli”

Takımın bu seviyeye gelebilmesi için yapılanları anlatan Er, “Geldiğimizde o süreci mümkün olduğunca minimum hasarla atlatmak istiyorduk. İlk 3 maçta 2 mağlubiyet aldık ve bu mağlubiyetleri evimizde aldık. Şu an onlarla oynasak farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama geçmişle yaşamıyoruz geleceğe bakıyoruz. Oyuncularımıza bu şehrin tekrar yüzünü armaya dönmesi gerektiğini söyledim. Şehrin mekanizmalarını harekete geçirecek en önemli unsur oyuncu grubuz. Ama onlar sadece şehri değil çıtayı daha da yükselttiler şu anda Tüm Türkiye’nin yüzü Bursaspor’a dönmüş durumda. Geldiğimiz nokta çok değerli. Bu süreci iyi yönetmeliyiz. Sahaya odaklanıp sahada kalıp gelişimimize devam etmemiz gerekiyor. Hala eksiklerimiz var. Şu an bütün Türkiye Bursaspor’u konuşuyorsa şu ana kadar yaptığımız işlerin doğru olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“5-6 puan daha alabilirdik”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son olarak şunları söyledi:

“Ümraniyespor maçını bir kenara bırakırsak 17 resmi karşılaşma oynadık. Ümraniyespor maçı harici diğer 16 karşılaşmanın tümünde iyi oynayan bir takım vardı. Asla oyunu bırakmayan, kazanmak için herşeyini ortaya koyan bir oyuncu grubu vardı. Kaybettiğimiz maçlar da bile oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ettik. Bu mücadelenin bizi doğru yola götüreceğini biliyorduk. Üzüldüğüm tek konu oyuncularım saha içinde hak ettiği mücadelenin karşılığını alamamaları. Şu an en az 5-6 puanımız daha olabilirdi. Futbolda bunlar var. Bunları telafi edebilecek gücümüz de var. Kapasitemiz olduğunu artık herkes de biliyor. 3 maç çok önemli. Devre arasına daha üst sıralarda girebilirsek bizim için çok daha iyi olacak."
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