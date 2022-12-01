Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Umarım genç kardeşlerimiz bizi utandırmazlar”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Kolay maç olmayacak. Genç jenerasyona güveniyoruz. Mücadele gücümüzü yüksek tutarak iyi sonuç almaya çalışacağız. Umarım genç kardeşlerimiz bizi utandırmazlar. Mücadele verirsek biz kazanırız diye düşünüyorum” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında oynayacakları Şanlıurfaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ertekin, "2 haftadır kaybediyoruz. Olumsuz bir durum bizim için. Son haftada maç 2-0 olduktan sonra oyun direncimiz de düştü. O daha da üzücü oldu. Diğer kaybettiğimiz maçta o direnci göstermiştik ama 2-0 olunca direncimiz düştü. Bununla ilgili çalışmalar yaptık Bu hafta kadro kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Puan durumundaki yerleri belli. Kolay maç olmayacak. Genç jenerasyona güveniyoruz. Mücadele gücümüzü yüksek tutarak iyi sonuç almaya çalışacağız. Bursaspor’un nasıl oynaması gerektiğini ortaya koyacak. Umarım genç kardeşlerimiz bizi utandırmazlar. Mücadele verirsek biz kazanırız diye düşünüyorum” dedi.

“Hem MHK hem TFF’ye şikayette bulunacağız”

Tecrübeli teknik adam, hakem kararlarına da isyan ederek şöyle devam etti:

“Şunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Maç 0-0’ken pozisyonlarımız var. Penaltı pozisyonumuz net penaltı. Benim anlamadığım bir olay var. Hakemlerin bütün hataları bizim aleyhimize oluyor, anlamış değilim. Bu görüntüleri çıkardık. Yöneticilerimize söyledik. Hem MHK hem TFF’ye şikayette bulunacağız. Her hata da bizim aleyhimize yapılmaz ki. O penaltı çalınsa öne geçsek daha farklı olurdu.”