Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında oynanacak Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri bugün itibariyle çıkıyor. 9 Ekim Pazar günü saat 18.30’da oynanacak olan mücadelenin biletleri saat 11.00’de taraftarın alımına açılacak. Fiyatlar en ucuz 30 TL, en pahalı ise 250 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 30.00 TL

Doğu Üst Tribünü: 50.00 TL

Doğu Alt Tribünü: 60.00 TL

Batı Alt Tribünü: 100.00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 150.00 TL

1963Tribünü: 250.00 TL

Misafir Tribünü: 30.00 TL