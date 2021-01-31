Bursaspor taraftarından muhteşem koreografi

Bursaspor taraftarı, bu akşam oynanacak Altınordu maçı öncesinde Timsah Arena’ya güzle bir koreografi yaptı. Maraton Platformu ve Ünitimsah işbirliği ile hazırlanan görsel şölen, büyük ilgi gördü.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında bu akşam saat 19.00’da oynanacak Altınordu karşılaşması öncesinde Bursaspor taraftarı yine çok dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Maraton Platformu ve Ünitimsah işbirliği ile günlerce çalışılan koreografi, Timsah Arena’ya entegre edildi. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda yüzlerce Bursaspor taraftarı görev yaptı. ‘Tarihin ruhu yaşıyor Bursaspor savaşıyor’ başlığı altından verilen mesaja Bursaspor Kulübü de kayıtsız kalmayarak, yeşil-beyazlı taraftarın yaptığı paylaşımı tüm resmi hesaplarında destekledi. Bursaspor taraftarları, 2 gün önce de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne giderek takımını havai fişek ve meşalelerle motive etmişti.