Bursaspor taraftarı Ali Akman’ı Cimer’e şikayet etti

Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’a etik dışı transferi sonrası bir Bursaspor taraftarı, 18 yaşındaki futbolcuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet etti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman konusu kapanmıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transferi olması ve bunu ilk etapta gizlemesi gündem oluşturdu. Anlaşmaya göre sezon sonuna kadar formasını giyeceği Bursaspor’da da kadro dışı kalan Ali Akman’a bir şok da taraftardan geldi. Yeşil-beyazlı bir taraftar, genç golcüyü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet etti. Taraftarın Cimer’e gönderdiği mesaj şu şekilde:

“27 ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri’nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri’nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır.”