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Bursaspor taktik idman yaptı

GENÇ FUTBOLCULAR FORMA SAVAŞI VERİYOR.

Spor 01.10.2020, 13:21
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Bursaspor taktik idman yaptı

Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına taktik ağırlık antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olna Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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