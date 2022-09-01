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Bursaspor taktik idman yaptı
Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.
Spor 01.09.2022, 18:49
Afyonspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor bugün taktik antrenman gerçekleştirdi.
TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
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|7
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|5
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|3
|3
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|3
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|3
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|17. Ümraniye
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|0
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|3
|7
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|3
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|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
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|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
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|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
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|6
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|5
|5
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|5
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|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
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|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
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|3
|4
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|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
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|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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