Bursaspor taktik çalıştı

Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdüren Bursaspor, taktik idman yaptı.

TFF 2. Lig’in 17. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.