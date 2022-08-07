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Bursaspor taktik çalıştı

Afyon kampına tüm hızıyla devam eden Bursaspor’da sabah antrenmanında taktik çalışma yapıldı.

Spor 07.08.2022, 11:50
Bursaspor taktik çalıştı

Afyon kampına tüm hızıyla devam eden Bursaspor’da sabah antrenmanında taktik çalışma yapıldı.

Bursaspor, Afyon kampının 6. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, core ve denge hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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