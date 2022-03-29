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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursaspor taktik antrenman yaptı
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 29.03.2022, 13:35
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.