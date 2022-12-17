Bursaspor takımının piyasa değeri 2 milyon 400 bin Euro

Sezon başında transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlık bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, TFF 2. Lig’de piyasa değeri en yüksek 6. takım olarak dikkat çekiyor.

TFF 2. Lig’e transfer yasağı ile başlayan ve alt sıralara mahkum olan Bursaspor’un kadro değeri şaşırttı. Transfer tahtasını açamamasına rağmen Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez ve Hasan Ayaroğlu gibi tecrübeli isimleri kadrosunda tutan, geri kalan futbolcularını ise altyapıdan çıkartan yeşil-beyazlı takımın kadro değeri 2 milyon 400 bin Euro olarak dikkat çekti. Bu rakam ise yeşil-beyazlı takımın, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki takımlar arasında 6. sırada yer almasını sağladı. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli kadrosuna sahip takım ise Şanlıurfaspor olarak belirlendi. Şanlıurfa’yı 24Erzincanspor, Esenler Erokspor ve Tarsus İdman Yurdu takip ediyor. Piyasa değeri en düşük takım ise Bayburt Özel İdare Spor.