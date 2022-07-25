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Bursaspor şut çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Spor 25.07.2022, 11:51
Bursaspor şut çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarınabu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, hedefe yönelik pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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