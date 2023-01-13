Bursaspor sonuçlandırmaya odaklandı

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Yeşil-beyazlı takım sonuçlandırma oyunları oynadı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sonuçlandırma oyunları oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenman ile sürdürecek.