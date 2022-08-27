Bursaspor son hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 2-1 yenildi
Bursaspor, son hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 500 kadar yeşil-beyazlı taraftar da takip etti.
Bursaspor, son hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 500 kadar yeşil-beyazlı taraftar da takip etti.
Bursaspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını TFF 3. Lig takımı Belediye Kütahyaspor’la yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Pozisyon anlamında zengin bir maç olmasa da mücadele bakımında etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlı takım, beklenen direnci gösteremedi. Mücadelenin 74. dakikasında ceza sahasına ortalanan topa ters bir vuruş yapan Ertuğrul Kurtuluş, topu kendi ağlarına gönderdi ve Bursaspor 1-0 geriye düştü. Bu golden 5 dakika sonra penaltı kazanan yeşil-beyazlı takım, vuruşu Hamza Baran Arıkan’la gole çevirdi ve skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda rakip Kütahyaspor’un atakları sıklaştı. Yeşil-beyazlı takım, 90. dakikada Ertuğrul’un golüyle engel olamayınca sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
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