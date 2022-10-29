Bursaspor son antrenmanını Erzincan’da yaptı

Bursaspor, 24Erzincanspor’la yarın yapacağı maçın son antrenmanını Erzincan’da gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım, idmanın bütününde taktik çalışma yaptı.

TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşamsaatlerinde Vedat Çimen Tesisleri’ndeyaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.