Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla mücadelelerine destek amacıyla teslim ettik. Bunların 130 bin dozunun yerli aşımız TURKOVAC olmasından ayrıca ifti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı mesle
Bursaspor son 10 maçta 1’den fazla gol atamadı
Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırabildi.
Spor 22.02.2022, 12:41
Bursaspor ligde çıktığı son 10 maçında 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırabildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, deplasmanda Denizlispor’u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 10 maçta 1’den fazla gol atamadı. Yeşil-beyazlı takım Manisa FK, Ümraniyespor, Adanaspor, Samsunspor ve Ankaragücü’ne 1’er gol atarken, Bandırmaspor, Menemenspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor’a gol atma başarısı gösteremedi. Bursaspor gol yollarındaki bu sıkıntıyı çözebilmek için Joao Pedro’yu transfer etti, ancak Portekizli futbolcu 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Son 10 maçta rakiplerine 5 gol atan Bursaspor, ağlarında ise 12 gol gördü.