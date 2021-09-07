Bursaspor-Samsunspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Bursaspor’un 15 Eylül Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Yarın çıkacak olan biletler 20 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 15 Eylül’de Bitci Timsah Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmanın en ucuz bilet fiyatı 20 TL, en pahalı ise 250 TL olarak belirlendi. Bilet satışı yarın saat 11.00’den itibaren başlayacak. İşte bilet fiyatları; 1963 Tribünü: 250,00 TL, Vip 1.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 100,00 TL, Doğu Alt Tribün: 50,00 TL, Doğu Üst Tribün: 30,00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL.