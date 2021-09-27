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Bursaspor, Şamilcan Bahçeli’yle profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, genç oyuncusu Şamilcan Bahçeli’yle profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor 27.09.2021, 15:58
Bursaspor, Şamilcan Bahçeli’yle profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, genç oyuncusu Şamilcan Bahçeli’yle profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Altyapı futbolcumuz Şamilcan Bahçeli kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Hayrettin Gülgüler ile Şamilcan Bahçeli ve ailesi katıldı. Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcumuz Şamilcan Bahçeli’ye sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, futbol yaşantısı boyunca başarılı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

18 yaşındaki Şamilcan Bahçeli santrfor olarak görev yapıyor.

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