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Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursaspor salonda ter attı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.
Spor 26.07.2022, 12:38
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.