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Bursaspor salonda ter attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.

Spor 26.07.2022, 12:38
Bursaspor salonda ter attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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