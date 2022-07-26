Bursaspor salonda ter attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar kuvvet çalıştı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.