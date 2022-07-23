banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Bursaspor salonda kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı.

Spor 23.07.2022, 14:54
Bursaspor salonda kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirerek, kuvvet çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
29°
açık