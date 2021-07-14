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Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı takımda, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi.
Spor 14.07.2021, 14:16
Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı takımda, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi.Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon’da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.