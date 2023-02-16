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Bursaspor salonda çalıştı
Bursaspor, hazırlıklarına salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Spor 16.02.2023, 15:25
Bursaspor, hazırlıklarına salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışmaları yaptı.
Bursaspor hazırlıklarını akşam yapacağı antrenman ile sürdürecek.