Bursaspor salonda çalıştı

Bursaspor, günün ilk idmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım salonda kuvvet ve güç çalıştı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet ve güç çalışmaları yaparak günün ilk idmanını tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.