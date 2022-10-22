Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında yarın akşam sahasında İnegölspor’u ağarlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

TFF 2. Lig’in 11. haftasında sahasında Bursa derbisi yaşanacak. Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ancak son senelerdeki maddi ve manevi sıkıntıdan dolayı iki lig birden gerileyen Bursaspor, sahasında İnegölspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki Bursa ekibinin karşı karşıya geleceği bu kritik müsabakayı hakem Murat Türkoğlu yönetecek. Türkoğlu’nun yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Servet Bozkurt yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sinan Dereci olacak.