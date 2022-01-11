Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!

Bursaspor, Adanaspor maçında 5 futbolcusunun sarı kart bir oyuncusunun da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü’nün 08.01.2022 tarihinde oynanan Adanaspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Bursaspor Kulübü futbolcusu Taha Altıkardeş’in aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”