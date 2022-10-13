Bursaspor, pas ve şut çalıştı

Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarının Bursa’daki son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kafile yarın sabah saatlerinde Bayburt’a hareket edecek.

TFF 2. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdare Sporile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde Bayburt’a hareket edecek.