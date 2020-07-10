Bursaspor pas ve çabukluk çalıştı

Yeşil-beyazlılar, Menemenspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Topla çabukluk çalışmaları yapan oyuncular son bölümde pas çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.