Bursaspor pas pres çalıştı

Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, pas pres çalışması yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.