banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yalova’da 3.5 büyüklüğünde deprem
ABD: “İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor”
ABD: “İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor”
Erbakan’dan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ tepkisi
Erbakan’dan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ tepkisi
Süleyman Demirel'den kulaklara küpe olacak tavsiyeler!
Süleyman Demirel'den kulaklara küpe olacak tavsiyeler!

Bursaspor, Orduspor 1967’ye 3-1 yenildi

Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında Orduspor 1967 ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Spor 12.08.2022, 01:36
Bursaspor, Orduspor 1967’ye 3-1 yenildi

Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında Orduspor 1967 ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan ve hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında TFF 3. Lig takımı Orduspor 1967’ye 3-1 yenildi. Maça daha etkili başlayan Orduspor, 6. dakikada İbrahim Konuksever’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, pozisyon bulmakta güçlük çekti. Soyunma odasına 1-0 geride giren Bursaspor, ikinci yarıya daha istekli başladı. 62. dakikada Enver Cenk Şahin’in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, atışı Hasan Ayaroğlu ile gole çevirdi ve skora denge geldi: 1-1. Daha sonra Tuğhan Yıldız ve Ertuğrul Kurtuluş’la pozisyonlara giren yeşil-beyazlılar, arzuladığı golü bulamadı. Maçın 75. dakikasında Kerem Kök’ün hatasını iyi değerlendiren Orduspor, Burak Sürmeli ile golü buldu ve durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 88. dakikada Metin Sevinç’ten geldi ve Bursaspor maçı 3-1 kaybetti.

Yorumlar (0)
23°
açık