banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!

Bursaspor, Onur Atasayar’la yeniden anlaşmaya vardı

Bursaspor, sözleşmesi sona eren Onur Atasayar’la yeniden anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, sözleşmenin 2 yıllık olduğunu açıkladı.

Spor 21.07.2021, 16:20
Bursaspor, Onur Atasayar’la yeniden anlaşmaya vardı
banner502

Bursaspor, sözleşmesi sona eren Onur Atasayar’la yeniden anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, sözleşmenin 2 yıllık olduğunu açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, iç transferde Onur Atasayar’la yeninden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler’in sözlerine yer verildi. İşler, şunları söyledi: “Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur’dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” Bursaspor Kulübü ise, “Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar’a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501