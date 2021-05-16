Bursaspor Olağan Genel Kurulu’nda 4042 üye oy kullanabilecek

Bursaspor’da 22-30 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da 4042 üye oy kullanabilecek. Kongrenin ilk oturumda gerçekleşmesi için ise 2022 imzaya ihtiyaç var.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda 22 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde üç başkan adayı, Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz resmen listelerini kulübe teslim etti. 4685 üyesi bulunan Bursaspor’da, yapılacak olan kongrede 4042 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 643 üye, aidatlarını ödemedikleri ve yeni üye olmaları nedeniyle oy kullanamayacak.

Kongrenin 22 Mayıs’ta olması için 2022 imzaya ihtiyaç var

Olağan Genel Kurul’un ilk oturumda yapılabilmesi için ise 2022 üyenin imza atması gerekecek. Aksi takdirde kongre 30 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Bu arada tüzük gereği 2019 ve 2020 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmayan 427 üyenin dernek üyeliği de kongreye yapılacak oylamayla düşürülecek.