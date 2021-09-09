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Bursaspor, Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı

Bursaspor, Altay’dan sol bek mevkiinde forma giyen 33 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.

Spor 09.09.2021, 00:55
Bursaspor, Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı

Bursaspor, Altay’dan sol bek mevkiinde forma giyen 33 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.


TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, geçtiğimiz sezonu Altay’da tamamlayan Mehmet Erdem Uğurlu’yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar transfer sezonunun tamamlanmasına kısa bir süre kala 33 yaşındaki sol bek oyuncusuyla anlaşma sağladı. Uğurlu geçtiğimiz sezon, Altay’ın Süper Lig’e çıkan kadrosunda yer aldı. Kariyerinde Göztepe ve Gaziantep FK gibi kulüplerde oynayan deneyimli oyuncu yoluna Bursaspor’da devam edecek. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş Geldin Mehmet Erdem Uğurlu!” İfadelerine yer verilirken, oyuncunun lisansı da çıkartıldı. Bursaspor böylece transfer dönemini 17 ismi kadrosuna katarak tamamladı.

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