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Bursaspor laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da futbolcular, 5 grup halinde laktat testinden geçti.

Spor 19.08.2022, 22:22
Bursaspor laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da futbolcular, 5 grup halinde laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti. Yeşil-beyazlı takımda futbolcuların moralli halleri dikkat çekti. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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