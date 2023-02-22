Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, salonda kuvvet çalıştı.

Hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenmanda, yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam yapacağı antrenman ile sürdürecek.