Son Dakika
“100 ülkeden 15 bin alıcı beklediğimiz IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık hedefe kaldıraç etkisi yapacak”
Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı.
Spor 18.07.2022, 12:26
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, kuvvet çalışması yaptı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.