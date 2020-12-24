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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
TFF 1. Lig’in 16’ncı haftasında Bursaspor, sahasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım, bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması yaptı.
Spor 24.12.2020, 18:44
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TFF 1. Lig’in 16’ncı haftasında Bursaspor, sahasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım, bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması yaptı.TFF 1. Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Eskişehirsporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerindeyaptığı antrenman iledevam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 30dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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