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Bursaspor Kulübü’nden Emin Kar için başsağlığı mesajı
Bursaspor Kulübü, Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 18.10.2021, 13:51
Bursaspor Kulübü, Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü taraftarında paylaşılan mesaj şu şekilde: “Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın vefatını büyük bir üzüntüsüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileriz.”