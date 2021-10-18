Bursaspor Kulübü’nden Emin Kar için başsağlığı mesajı

Bursaspor Kulübü, Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü taraftarında paylaşılan mesaj şu şekilde: “Samsunspor’un efsane isimlerinden Emin Kar’ın vefatını büyük bir üzüntüsüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve Samsunspor camiasına başsağlığı dileriz.”