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Bursaspor Kulübü’nden dikkat çeken Futbol Okulu kararı

Bursaspor Kulübü, daha önce yapılmış anlaşmanın feshedildiğini belirterek, Futbol Okullarının tekrar kulübün bünyesine geçtiğini açıkladı.

Spor 22.10.2021, 17:15
Bursaspor Kulübü’nden dikkat çeken Futbol Okulu kararı

Bursaspor Kulübü, daha önce yapılmış anlaşmanın feshedildiğini belirterek, Futbol Okullarının tekrar kulübün bünyesine geçtiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol Okulları Direktörümüz Tolga Şen, Aykut Turan ile yaptığı görüşmeler sonucunda daha önce imzalanan sözleşmenin fesih edilmesi hususunda anlaşmaya varmıştır. Futbol Okullarımız tekrar kulübümüzün bünyesine geçmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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