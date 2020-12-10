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Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”

4 sene önce bugün Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maç sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili yeşil beyazlı kulüpten mesaj geldi.

Spor 10.12.2020, 09:52
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Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”

4 sene önce bugün Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maç sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili yeşil beyazlı kulüpten mesaj geldi.

Bursaspor Kulübü, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’la oynanan Süper Lig maçı sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili: ‘Unutmadık, unutmayacağız!’ mesajını verdi. 4 sene önce bugün İstanbul’da yaşanan hain saldırıda 47 şehit verilmişti. Bursaspor Kulübü ise konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: “10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”
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