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Bursaspor Kulübü, stadyum altındaki dükkanların kiralanacağı açıkladı
Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park’ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.
Spor 18.11.2021, 17:02
Bursaspor Kulübü, Bitci Timsah Park’ın altında yer alan dükkanların kiralanacağını duyurdu.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Bitci Timsah Park’ın altında yer alan dükkanları kiralayacaktır.Bu husus ile ilgili bilgi ve belgeler30 Kasım 2021 itibariyle Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizden temin edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”