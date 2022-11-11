Bursaspor Kulübü: “Milletimizin başı sağ olsun”

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nün yayımladığı mesaj şu şekilde: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Emre Sevinç’e Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.”