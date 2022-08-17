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Depremin 23’üncü yılında eller semaya açıldı,

Bursaspor Kulübü, Marmara Depremi’ni unutmadı

Bursaspor Kulübü, Marmara Depremi’nin 23. yılında sosyal medyadan anma mesajı yayımladı.

Spor 17.08.2022, 10:11
Bursaspor Kulübü, Marmara Depremi’ni unutmadı

Bursaspor Kulübü, Marmara Depremi’nin 23. yılında sosyal medyadan anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni unutmadı. Üzücü olayın üzerinden tam 23 yıl geçerken, Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların paylaştığı gönderide, "Marmara Depremi’nin 23. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

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